هدف مباراة النصر والوصل.. فابيو دي ليما يتقدم للإمبراطور (فيديو)

سجل فابيو دي ليما الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوصل الإماراتي مع النصر السعودي، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للوصل بعد خطأ من عبدالله محمد مادو على أحمد يوسف، نجح فابيو دي ليما في تسجيلها في الدقيقة 62.

وتقابل النصر والوصل من قبل في بطولة دوري أبطال الخليج العام 2010، وتغلب وقتها الوصل بضربات الترجيح، بعد فوز النصر بنتيجة 3/1 في السعودية وفوز الوصل بالإمارات بنتيجة 4/2، ثم الفوز بضربات الترجيح.

ويشارك الوصل في دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة، وكانت أفضل نتائجه الصعود إلى ربع النهائي نسخة 1995.

في حين حصل النصر على وصافة نسخة 1995 بخلاف فوزه بلقب السوبر الآسيوي عام 1998.

ويبحث الوصل عن فوز آسيوي تأخر 11 عامًا كاملة بعد أن تلقى 6 هزائم في مشاركته بنسخة العام الماضي، ولم يفز منذ تغلبه على القوة الجوية العراقي يوم 7 مايو 2008.