كل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل والنصر اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، إلى الإمارات لمتابعة الصدام الكروي العربي المثير بين الوصل الإماراتي وضيفه النصر السعودي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحمل هذا الصدام الإماراتي السعودي العديد من الأمور الفنية المهمة بين النصر المدجج بالنجوم والوصل الطامح لتحقيق بداية قوية في المجموعة التي تضم أيضاً ذوب آهن الإيراني والزوراء العراقي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح موقعة الوصل الإماراتي والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:20، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت الإمارات على ملعب ”زعبيل“ بصافرة الحكم الأسترالي بيتر غرين.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي والمعلق خالد الحدي عبر قناة الكأس 3.

ذكرى الخليج

تقابل الفريقان في بطولة دوري أبطال الخليج عام 2010 وتغلب وقتها الوصل بضربات الترجيح، بعد فوز النصر بنتيجة 3-1 في السعودية وفوز الوصل بالإمارات بنتيجة 4-2 ثم الفوز بضربات الترجيح.

ويخوض الوصل دوري الأبطال للمرة الخامسة وكانت أفضل نتائجه الصعود إلى ربع النهائي في نسخة 1995 في مواجهة تاريخ طويل للنصر الذي كان أفضل إنجاز له بدوري الأبطال وصافة نسخة 1995 بخلاف فوزه بلقب السوبر الآسيوي عام 1998.

ريجيكامب وأوراق الوصل

يخوض الوصل مواجهة صعبة ومهمة وسط جماهيره باحثاً عن الفوز رغم صعوبة اللقاء ضد النصر وهو ما أكده المدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي يدرك جيداً أجواء الكرة السعودية بعد أن قاد الهلال من قبل.

ويبحث الوصل عن فوز آسيوي تأخر 11 عاماً كاملة بعد أن تلقى 6 هزائم في مشاركته بنسخة العام الماضي ولم يفز منذ تغلبه على القوة الجوية العراقي يوم 7 مايو 2008.

يعتمد الوصل على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس حميد عبد الله وأمامه الرباعي وحيد إسماعيل وعبدالله جاسم وعبدالله صالح وسالم العزيزي في خط الدفاع مع ثلاثي الوسط علي سالمين وخليل خميس وخميس إسماعيل في ظل الشكوك التي تحيط بمشاركة البرازيلي رونالدو مينديز للإصابة مع مثلث الهجوم البرازيلي فابيو ليما وفينسيوس دي ليما وكايو كانيدو.

أسلحة النصر

يتطلع النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لاستعادة الأمجاد الآسيوية وتحقيق نتائج قوية في البطولة القارية، وبالتالي فالفريق السعودي يطمع في الفوز على الوصل في عقر داره.

ويعتمد النصر على الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي عبدالله مادو وعمر هوساوي وسلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره يحيى الشهري وعبد الله الجميعة والبرازيلي جوليانو وعوض الفرج وربما عبدالعزيز الجبرين مع المهاجم المغربي المتألق عبدالرازق حمد الله.

ويغيب عن النصر إبراهيم غالب والبرازيلي مايكون بيريرا وراكان الشملان وحمد آل منصور للإصابة والبرازيلي برونو أوفيني والمغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي أراخو بيتروس والنيجيري أحمد موسى لعدم القيد الآسيوي.

وقال عادل عبدالرحمن، المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي، لـ“إرم نيوز“، إن النصر لديه أسلحة مميزة هجومياً خاصة حمد الله الذي يقدم موسماً رائعاً، موضحاً أن الفريق السعودي لن يكون لقمة سائغة على الإطلاق أمام ”الإمبراطور“.

وأضاف: ”خبرة ريجيكامب وقدراته التكتيكية عامل مهم يساعد الوصل بخلاف قدرات الثلاثي البرازيلي فابيو ليما وكايو وفينسيوس وشاهدنا هذا المثلث في البطولة العربية“.