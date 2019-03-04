مباراة الهلال والعين.. جاريدو يعدد عوامل تمنح الأفضلية للبنفسجي بدوري أبطال آسيا

أكد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، أن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، الثلاثاء، مهمة جدًا؛ لأنها تأتي في بداية مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا.

وقال جاريدو في مؤتمر صحفي قبل القمة: ”ندرك جيدًا أن المباراة قمة مرتقبة؛ لأنها تجمع بين ناديين كبيرين في آسيا، الأمر الذي يفرض علينا إظهار روح القتال، والتعامل بالتركيز العالي، والإصرار على تحقيق الفوز“.

وأضاف ”شخصيًا أدرك جيدًا مدى خصوصية هذه المباراة، والمؤكد أن حوافز جميع اللاعبين كبيرة جدًا في المشاركة خلال المواجهة، كما أنني مطالب بإدارة الموقف مهما كانت الظروف، العين فريق كبير ومطالب بالفوز في جميع التحديات، مع الاحترام لطموحات جميع منافسيه“.

خوان كارلوس في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العين والهلال ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 التفاصيل ???? https://t.co/jtuDQke1H7 #نادي_العين @theAFCCL_ar @JCGarrido pic.twitter.com/wFyvUkF4QW — Al Ain FC (@alainfcae) ٤ مارس ٢٠١٩

وعن معرفة زوران ماميتش مدرب الهلال بأدق تفاصيل لاعبي العين؛ لأنه كان مدربًا لهم قبل أسابيع من الآن، قال جاريدو: ”نعم اللاعبون والمدرب يعرفون بعضهم جيدًا، وهو الأهم في مثل تلك الظروف، لكن جميع عناصر الفريق يدركون جيدًا ما المطلوب منهم خلال المواجهة، منذ البداية وحتى صافرة النهاية“.

وأردف ”مضى على وجودي مع العين فترة قصيرة، وأعمل بعد كل مباراة نخوضها على تقييم الأداء، وكل مواجهة تختلف تمامًا عن الأخرى، الواقع يؤكد أن العين في آسيا غير، الأمر الذي لمسته في نفوس جميع لاعبي الفريق، والكل يعمل هنا بشغف، ويقاتل للدخول في القائمة الأساسية، والمشاركة في مواجهة الغد“.

وتابع جاريدو ”الحقيقة خضت عدة تحديات بمختلف القارات في أوروبا وأفريقيا من قبل، سأدخل اليوم تحديًا جديدًا في آسيا، بيد أن الأمور هنا رائعة والسر في التفوق يكمن في، الجودة العالية، والتزام اللاعبين، والإمكانيات الكبيرة، والمهم أن يظهر الفريق روح القتال لتحقيق طموحاته الكبيرة“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الهلال والعين غدًا الثلاثاء، الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.