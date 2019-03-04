الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا‎

يواجه فريق العين الإماراتي نظيره نادي الهلال السعودي، مساء غد الثلاثاء، على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويقع نادي الهلال في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية، العين الإماراتي واستقلال الإيراني، ولخويا القطري.

يدخل نادي الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، أما العين فهو يعاني كثيرًا بعد رحيل مدربه زوران ماميتش الذي يدرب حالياً الهلال ”زعيم الرياض“، لذلك ستكون مواجهة خاصة للمدرب أمام ناديه السابق، وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

فيما يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد شباب الأهلي دبي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي، وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق عند النقطة 35، وظل في المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن الشارقة المتصدر حاليًّا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في اثنين وخسر أربعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال السعودي مع العين، مساء غد الثلاثاء، في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة، الـ7:20 بتوقيت الإمارات.

وستكون المباراة مذاعة مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.