تقارير.. نادي الهلال السعودي يرفض ضم محمد السهلاوي كلاعب هاوِ

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي الهلال السعودي رفضت عرضًا من وكيل محمد السهلاوي، لاعب النصر، للتوقيع مع ”الزعيم“ كلاعب هاو، عقب أنباء استغناء العالمي عنه.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن إدارة الهلال رفضت ضم اللاعب لعدم حاجتها للسهلاوي، في ظل تألق الهجوم الهلالي المكون من غوميز وسوريانو وجيوفينكو وإدوردو وكاريلو.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرًا بشأن رغبة الإدارة النصراوية في إنهاء التعاقد مع اللاعب الدولي بسبب عدم الاستفادة منه بالقدر الكافي هذا الموسم، وهو القرار الذي أحدث صدمة لدى الجماهير التي أعلنت رفضها للقرار.

ولم تصدر إدارة النصر حتى الآن أي رد رسمي على أنباء استبعاد السهلاوي، في حين تجاهل اللاعب هو الآخر الإشارة إلى تلك الأحاديث عبر صفحته في ”تويتر“، حيث غرّد قبل مواجهة فريقه أمام الشباب مطالبًا الجماهير بالحضور فقط.

صاحب الـ32 عامًا كان من المفترض أن ينتهي عقده مع النصر بنهاية موسم 2020-2021، لكنه لم يشارك الموسم الجاري سوى في عشر مباريات فقط بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت بعض التقارير الصحفية عن احتمالية انتقال السهلاوي إلى القادسية، في إطار محاولات النصر لتخفيض المستحقات المالية للقادسية بشأن انضمام عبد الرحمن العبيد للعالمي.