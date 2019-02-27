هل يرحل غوميز عن نادي الهلال السعودي حال تلقيه عرضًا أوروبيًّا؟.. اللاعب يجيب (فيديو)

شدد الفرنسي بافيتيمبي فوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، على رغبته في البقاء طويلًا مع ”الزعيم“، خلال المواسم المقبلة، حتى لو تلقى عرضًا أوروبيًّا مغريًا.

وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية، عقب مباراة الهلال والاتحاد، وأذيعت، مساء الثلاثاء: ”أنا سعيد في الهلال والجماهير والنادي قدموا لي حبًّا كبيرًا، وأريد البقاء هنا طويلًا“.

وكان غوميز، صرح في وقت سابق بأنه يبادل جمهور الزعيم الحب بالحب، ويأمل أن ينال رضاهم دائمًا، مشيرًا إلى أنه يرى نفسه سفيرًا للكرة السعودية في العالم.

كما أعرب اللاعب عن استيائه من أرضية ملعب الجوهرة، مبينًا أن الفوز لم يكن سهلًا بسببها.

يذكر أن الهلال حقق انتصارًا على غريمه التقليدي الاتحاد بهدفين دون رد، إذ سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الـ 82.

ويعتبر الوحش الفرنسي، هداف الفريق في جميع المسابقات بواقع 28 هدفًا، إذ يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدفًا، ويمتلك أيضًا 7 أهداف في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين و4 أهداف ببطولة كأس زايد للأبطال.