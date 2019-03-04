كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

يعود نادي الاتحاد السعودي مجددًا لأجواء دوري أبطال آسيا، حين يفتتح مشواره بالمجموعة الثانية على ملعبه ”الجوهرة المشعة“ بمواجهة الريان القطري، مساء اليوم الاثنين.

ويسعى عميد الأندية السعودية لبداية قوية في دوري الأبطال في مواجهة أحلام الريان، خاصة أن المجموعة الثانية في غاية القوة بوجود ذوب آهن أصفهان الإيراني والزوراء العراقي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السعودي والريان القطري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 20:35 مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة، بصافرة الحكم الياباني مينورو توجو.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والكأس 3 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

عودة منتظرة

يملك نادي الاتحاد السعودي تاريخًا طويلًا ورائعًا في دوري أبطال آسيا، بعد أن غاب لمدة 3 أعوام منذ عام 2016 آخر ظهور له.

وحقق الاتحاد اللقب القاري عامي 2004 و 2005 وصعد لبطولة كأس العالم للأندية واحتل المركز الرابع.

أسلحة سييرا

يتسلح الاتحاد بالروح القتالية التي زرعها المدرب التشيلي لويس سييرا، وظهرت خلال مباراة الديربي أمام الأهلي بالدوري السعودي، والبحث عن انتفاضة لتجنب الهبوط بالدوري المحلي، ومحاولة رسم البسمة على شفاه الجماهير في البطولة الآسيوية.

ويخوض الاتحاد اللقاء دون جماهير لعقوبة سابقة ضد الفريق من الاتحاد الآسيوي، واستقر الفريق على قيد الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية، وهم: التشيلي كارلوس فيلانويفا وماثيو غورمان والبرازيلي رومارينهو والإيفواري سيكو سانوغو.

ويعتمد الاتحاد على الحارس فواز القرني والمخضرم منصور الحربي في قيادة الدفاع، بجانب زياد الصحفي وسعود عبد الحميد والأسترالي ماثيو غورمان، بجانب خط الوسط بقيادة جمال باجندوح وسانوغو وفيلانويفا.

ويراهن سييرا على الجناحين فهد المولد وعبدالعزيز البيشي بجانب المهاجم رومارينهو، وأكد عمرو أنور، مدرب نادي الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريق السعودي؛ لأنها ثاني مباراة مع سييرا ويسعى المدرب التشيلي لتغيير واقع الفريق وبالتالي الفوز سيمنح الاتحاد بداية آسيوية جيدة ودفعة معنوية قوية تساعده في الدوري المحلي.

وأضاف: ”لا بد أن نعترف بوجود مشاكل فنية في الاتحاد هذا الموسم، ولكن هناك عناصر خبرات مثل: فهد المولد وفلانويفا ورومارينهو والقرني والحربي، وكلهم لعبوا من قبل بطولات عديدة ويستطيعون عبور هذا الاختبار“.

طموح الريان

ويقود الريان المدرب التركي بولنت أريغون، ويعتمد الفريق القطري على أبرز لاعبيه: خلفان مبارك والبرازيلي رودريغو تاباتا والمخضرم سباستيان سوريا.

ويخوض الفنزويلي جيلمين ريفاس مواجهة قوية ضد فريقه الأسبق الاتحاد باحثًا عن التألق وهز الشباك مع الريان.