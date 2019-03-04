الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والريان اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه نادي الاتحاد السعودي نظيره فريق الريان القطري، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

ويأمل نادي الاتحاد في أن يحقق الفوز الأول له في بطولة دوري أبطال آسيا، من أجل معالجة جراحه المحلية، حيث يعاني الاتحاد مؤخرًا بسبب نتائجه السلبية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد تعادل مع النادي الأهلي في ديربي جدة، يوم الجمعة الماضية، بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد نادي الاتحاد في المجموعة الثانية ببطولة دوري الأبطال الآسيوي والتي تضم أندية” لوكوموتيف طشقند الأوزبكي ونادي الوحدة الإماراتي بجانب الريان القطري”.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وبعد نهاية مباراة الريان، سيستعد الاتحاد لمواجهة نادي الفيحاء يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة.

فيما يدخل الريان هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد فريق الشحانية بثلاثية دون رد، في الجولة 18 من الدوري القطري، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السيلية صاحب المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر أربع مواجهات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ينطلق اللقاء في تمام الساعة الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة، الـ7:35 بتوقيت القاهرة، ويذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 3 HD، ويعلق عليه عصام الشوالي وسمير اليعثوبي.