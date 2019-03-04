موعد مباراة الوصل والنصر اليوم في دوري أبطال آسيا

يستهل فريق الوصل الإماراتي مسيرته في دوري أبطال آسيا، بمواجهة النصر السعودي، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، حيث يتنافس الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم معهما الزوراء العراقي وذوبهان الإيراني.

وتعد البطولة القارية هذا الموسم، هي الخامسة التي يشارك فيها الفريق الإماراتي في الموسم الحالي، مع ثلاث بطولات محلية، هي دوري وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الإمارات، وبطولة إقليمية تتمثل في كأس زايد للأبطال، ولا يزال الفريق يخوض تحدي الدوري وكأس رئيس الدولة، بعدما ودع بطولتين، والقارية بمثابة جبهة منافسة جديدة يأمل ”الأصفر“ أن يحقق فيها آمال وطموحات جماهيره.

ويشارك الوصل في دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق وأن شارك 4 مرات في البطولة سواء بشكلها القديم أو بعد تعديلها، وآخرها نسخة عام 2018، وقبلها 1993 و1995 و2008، ولم ينجح الفريق في موسمه الماضي في تحقيق أي فوز، حيث خسر مبارياته الست في المجموعات، وعاد وشارك هذا الموسم بعد احتلاله المركز الثالث موسم 2017- 2018 بدوري الخليج العربي.

أما النصر السعودي فيشارك في النسخة الحالية لأبطال آسيا، بعد غياب 3 سنوات، ونجح في بلوغ مرحلة المجموعات، بعد الإطاحة بأجمك الأوزبكي 4-0 ضمن الملحق.

وتعد المشاركة السادسة لـ“العالمي“ في البطولة القارية، بعد أعوام 1996 و1997 و2011 و2015 و2016.

على صعيد الدوري الإماراتي، يحتل الوصل حاليًا المركز العاشر، ويعول الفريق على تحسين الصورة في الفترة الأخيرة، بعد تولي الروماني ريجيكامب المسؤولية الفنية، ونجاحه في حصد 9 نقاط في 4 مباريات.

تقرر في الاجتماع الفني لمباراة #الوصل والنصر السعودي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة #دوري_أبطال_آسيا أن يرتدي #الوصل الزي الأصفر على أن يرتدي النصر الزي الأبيض.#الوصل_النصر pic.twitter.com/Hfw4Wuf7MY — Al Wasl SC (@AlWaslSC) March 3, 2019

أما النصر فيشهد مرحلة إحلال وتبديل تحت قيادة مدربه البرتغالي فيتوريا الذي يخشى كثيرًا من إرهاق لاعبيه، في ظل المنافسة الشرسة في الدوري السعودي، حيث يسعى جاهدًا لتضييق الخناق على الهلال المتصدر بـ55 نقطة، بينما يأتي ”العالمي“ ثانياً برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت السعودية، الـ7:20 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 3 HD، ويعلق عليها حفيظ دراجي وخالد الحدي.