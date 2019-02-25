النادي الأهلي السعودي يضرب موعدًا ناريًا مع الهلال في نصف نهائي كأس زايد بعد تجاوز عقبة الوصل الإماراتي (فيديو)

ضرب النادي الأهلي السعودي موعدًا ناريًا مع مواطنه الهلال، في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب 2/1 على منافسه الوصل الإماراتي، في إياب ربع نهائي البطولة، على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان الوصل البادئ بالتسجيل بهدف رائع سجله علي صالح، بعدما تلاعب بمدافعَين من الأهلي، ثم سدد كرة قوية في المرمى في الدقيقة 37، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وأدرك الأهلي التعادل عبر باولو دياز بضربة رأس في الدقيقة 52.

وأضاف سلمان المؤشر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 90+1

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي، بنتيجة إجمالية 4/3، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2 في الإمارات.

وبجانب مباراتي نصف نهائي كأس زايد، سيلعب الهلال والأهلي في الدوري السعودي يوم 13 أبريل المقبل.

وفي نصف النهائي الآخر يلعب النجم الساحلي التونسي مع المريخ السوداني.