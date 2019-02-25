أهداف مباراة الأهلي والوصل.. 2/1 للراقي (فيديو)

سجل علي صالح الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوصل الإماراتي مع الأهلي السعودي، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
وتلاعب علي صالح بمهارة فائقة بمدافي الأهلي السعودي، قبل أن يسدد كرة قوية في المرمى في الدقيقة 37.
وتعادل باولو دياز للأهلي في الدقيقة 52 بضربة رأس.
وتقدم الأهلي بهدف من سلمان المؤشر في الدقيقة 90+1
#الوصل الإماراتي يتقدم..#علي_صالح ينطلق ويراوغ بمهارة ويسدد في شباك #الأهلي السعودي مسجلاً الهدف الأول #الأهلي_الوصل #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/pw0nmPngsS
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
#الأهلي يتعادل..#باولو_دياز يرتقي ويضع الكرة برأسه في شباك #الوصل مسجلاً هدف التعادل لفريقه#الأهلي_الوصل #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nFsGUPtGNK
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
#سلمان_المؤشر يضيف الهدف الثاني لـ #الأهلي في شباك #الوصل بعد تمريرة من #مهند_عسيري#الأهلي_الوصل #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/23ltedDGGZ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل بالتعادل 2/2 في الإمارات.
والفائز من هذه المباراة يلعب مع الهلال السعودي في دور نصف النهائي.