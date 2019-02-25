أهداف مباراة الأهلي والوصل.. 2/1 للراقي (فيديو)

سجل علي صالح الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوصل الإماراتي مع الأهلي السعودي، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتلاعب علي صالح بمهارة فائقة بمدافي الأهلي السعودي، قبل أن يسدد كرة قوية في المرمى في الدقيقة 37.

وتعادل باولو دياز للأهلي في الدقيقة 52 بضربة رأس.

وتقدم الأهلي بهدف من سلمان المؤشر في الدقيقة 90+1

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل بالتعادل 2/2 في الإمارات.

والفائز من هذه المباراة يلعب مع الهلال السعودي في دور نصف النهائي.