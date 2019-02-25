كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي اليوم في كأس زايد

يخوض النادي الأهلي السعودي اختبارًا قويًا أمام ضيفه الوصل الإماراتي في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية، مساء اليوم الاثنين.

وفرض التعادل كلمته على لقاء الذهاب في الإمارات بنتيجة 2-2، وهو ما يجعل المباراة مشتعلة ومفتوحة لكل الاحتمالات في السعودية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي في كأس زايد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:45 مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 مساء بتوقيت الإمارات على ملعب ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين فارس عوض ومحمد الشامسي.

مشوار الفريقين

تخطى الأهلي السعودي عقبة المحرق البحريني بعد الفوز بنتيجة 2-0 و3-0 ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 وفاز على وفاق سطيف الجزائري خارج أرضه بنتيجة 1-0 وتعادلا بهدف لكل منهما في دور الـ16 ثم تعادل مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما في مباراة ذهاب ربع النهائي.

وشهدت مسيرة الوصل الإماراتي 5 تعادلات، بعدما أطاح بالاتحاد السعودي بالتعادل 1-1 في السعودية و0-0 في الإمارات في دور الـ32 ثم تخطى الأهلي المصري بالتعادل في الإسكندرية بنتيجة 2-2 وفي الإمارات 1-1.

ويحتاج الوصل للتعادل بنتيجة أكبر من 2-2 أو الفوز لعبور الأهلي الذي يحتاج للفوز لحسم التأهل أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 مثل 1-1 أو 0-0.

أسلحة الأهلي

يراهن فريق الأهلي على خبرات المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي من أجل عبور عقبة الوصل، ويبحث الفريق السعودي عن تحقيق الفوز لحسم بطاقة التأهل لدور الأربعة.

وتحدث فوساتي قبل المباراة مؤكدً أن الأهلي السعودي سيلعب من أجل الفوز وحسم التأهل، كما أشار إلى أن الأهلي لديه اختلاف في القائمة الآسيوية والعربية، وهو ما يمنح بعض اللاعبين راحة في البطولتين.

ويراهن الأهلي بلا شك على قدرات هدافه السوري عمر السومة بجانب لاعب الرأس الأخضر دغانيني تافاريس وخلفهما الروماني نيكولاي ستانسيو صانع الألعاب الموهوب.. ويعتمد فوساتي على مثلث خط الوسط نوح الموسى لاعب الارتكاز وبجواره حسين المقهوي وسلمان المؤشر.

ويقود خط الدفاع التشيلي باولو دياز ومحمد آل فتيل بجانب سعيد المولد والمصري محمد عبد الشافي مع الحارس المتألق محمد العويس.

مهمة ريجيكامب

يدرك الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي، أن مهمته صعبة في اقتناص فوز يحسم به التأهل لنصف نهائي البطولة، ولكن المدرب الروماني أكد أن المهمة أيضًا ليست مستحيلة.

ويفتقد ريجيكامب النجم البرازيلي فابيو ليما بسبب الإيقاف، وهو ما يربك حسابات المدرب الروماني الذي يعتمد على الثنائي البرازيلي كايو كانيدو وفينسيوس دي ليما مع دور صانع الألعاب البرازيلي أيضًا رونالدو مينديز.

ويقود خط الوسط الثلاثي علي سالمين وخليل خميس وخميس إسماعيل، بينما يعتمد الوصل على الرباعي الدفاعي عبد الله صالح وعبد الرحمن علي وعبد الله جاسم وسالم العزيزي مع الحارس يوسف الزعابي.

وقال أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، لـ“إرم نيوز“: ”فريق الوصل في مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة“، موضحًا أن ”تحقيق الفوز في الجوهرة المشعة يتطلب في الأساس أعصابًا هادئة وتركيزًا تامًا لإيقاف خطورة لاعبي الأهلي خاصة السومة“.

وأضاف: ”الوصل لديه أوراق مهمة في خط الهجوم رغم غياب فابيو ليما، والأهلي لديه أسلحة قوية على رأسها السومة وتافاريس وأيضًا سلمان المؤشر“.