نادي النصر السعودي يكتسح أجمك ويتأهل رسميًا إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، بسهولة إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتغلب النصر على ضيفه أجمك بطل أوزبكستان برباعية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة المؤهلة لمجموعات البطولة القارية.

بذلك، انتزع النصر بطاقة العبور والتأهل إلى مجموعات دوري الأبطال.. وتواجد في مجموعته بجوار كل من الوصل الإماراتي، والزوراء العراقي، وذوب آهن الإيراني.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 55 لينجح عمر هوساوي في إحراز الهدف الأول للنصر.

وفي الوقت الذي بحث فيه بطل أوزبكستان عن التعادل، أضاف النصر الهدف الثاني عن طريق سلطان عبدالله الغنام في الدقيقة 62.

وتمكن البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا من إحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و94.