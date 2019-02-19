أهداف مباراة النصر وأجمك.. 4-0 لـ“العالمي“ (فيديو)

سجل عمر هوساوي الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره أجمك الأوزبكي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” بالرياض.

وفي الدقيقة 63 يسجل سلطان الغنام الثاني للعالمي.

وفي الدقيقة 80 يسجل جوليانو الثالث للنصر.

النصر 3 × 0 اجمك | هدف جوليانو pic.twitter.com/dY0m4bpxnk — ………. (@jSsLJ47B6dLgCva) February 19, 2019

وأضاف جوليانو الرابع للعالمي مع الدقيقة 93.

ويأمل العالمي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في أن يحقق الفوز، حيث سيصعد بتذكرة العبور لدور المجموعات، وحال نجح النصر في الفوز على أجمك الأوزبكي فسيتواجد في المجموعة الأولى، والتي تضم فرق “الزوراء العراقي والوصل الإماراتي، والمتأهل من مباراة الغرافة القطري وذوب آهان أصفهان الإيراني”.

ويدخل نادي النصر مباراة أجمك بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه على النادي الأهلي، يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويحتل النصر المركز الثاني حاليًّا في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة بفارق ست نقاط لمصلحة نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وسبق للنصر أن تقابل في 6 مباريات مع أندية أوزبكستان، حيث فاز العالمي في ثلاث مواجهات وتعادل في ثلاث مباريات.