أهداف مباراة النصر وأجمك.. 4-0 لـ“العالمي“ (فيديو)

سجل عمر هوساوي الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره أجمك الأوزبكي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الملحق المؤهل لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” بالرياض.
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قووووول نصراوي اول عمممر هوساوي pic.twitter.com/1WV9zylzLl
— @FasterGoal22 (@fastergoal22) February 19, 2019
وفي الدقيقة 63 يسجل سلطان الغنام الثاني للعالمي.
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الحساب الاساسي : @FasterGoal #النصر_اجمك
قووووووووول ثاااني للنصر سلطان الغنام رااااااااااااااائع رااااااائع pic.twitter.com/HQ0roi8Opn
— @FasterGoal22 (@fastergoal22) February 19, 2019
وفي الدقيقة 80 يسجل جوليانو الثالث للنصر.
النصر 3 × 0 اجمك | هدف جوليانو pic.twitter.com/dY0m4bpxnk
— ………. (@jSsLJ47B6dLgCva) February 19, 2019
وأضاف جوليانو الرابع للعالمي مع الدقيقة 93.
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الحساب الاساسي : @FasterGoal #النصر_اجمك
ربااااااعية نصرااااوية هدددف جوليانووو pic.twitter.com/qeSHl29P79
— @FasterGoal22 (@fastergoal22) February 19, 2019
ويأمل العالمي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في أن يحقق الفوز، حيث سيصعد بتذكرة العبور لدور المجموعات، وحال نجح النصر في الفوز على أجمك الأوزبكي فسيتواجد في المجموعة الأولى، والتي تضم فرق “الزوراء العراقي والوصل الإماراتي، والمتأهل من مباراة الغرافة القطري وذوب آهان أصفهان الإيراني”.
ويدخل نادي النصر مباراة أجمك بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه على النادي الأهلي، يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة هدفين مقابل هدف.
ويحتل النصر المركز الثاني حاليًّا في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة بفارق ست نقاط لمصلحة نادي الهلال صاحب المركز الأول.
وسبق للنصر أن تقابل في 6 مباريات مع أندية أوزبكستان، حيث فاز العالمي في ثلاث مواجهات وتعادل في ثلاث مباريات.