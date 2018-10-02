القوة الجوية العراقي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي على حساب الجزيرة الأردني (فيديو)

تأهل فريق القوة الجوية العراقي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوية لكرة القدم بعد فوزه بنهائي بطولة غرب آسيا للأندية، بعد تغلبه على ضيفه الجزيرة الأردني بثلاثة أهداف لهدف في إياب المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا.

وجاء تأهل الفريق العراقي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف نظيف.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر القوة الجوية بالتسجيل في الدقيقة 48 عبر حمادي أحمد عبدالله.

وأضاف عبدالله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 57، قبل أن يقلص الجزيرة الأردني النتيجة في الدقيقة 86 عبر محمد طنوس.

وجاءت الدقيقة 89 لتشهد الهدف الثالث للقوة الجوية عبر محمد قاسم لينتزع القوة الجوية بطاقة العبور إلى النهائي.