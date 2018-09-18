القوة الجوية العراقي يتخطى الجزيرة الأردني ويقترب من نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

وضع القوة الجوية العراقي قدمًا في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على مستضيفه الجزيرة الأردني، في ذهاب نهائي غرب آسيا اليوم الثلاثاء.

ويحتاج القوة الجوية، بطل آخر نسختين، للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة، التي ستقام في مدينة كربلاء العراقية في الثاني من الشهر المقبل.

جاء هدف الفوز والمباراة في الدقيقة 64 عبر تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء من حمادي أحمد قائد القوة الجوية.

وسيلتقي المتأهل من الفريقين مع بطل شرق القارة في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لتحديد البطل.