بغداد بونجاح يقود السد القطري لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بتعادل مثير مع الاستقلال الإيراني (فيديو)

سجّل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح هدفًا في الدقيقة 90+2 لينتزع السد القطري تعادلًا مثيرًا مع استقلال طهران الإيراني، ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجّل أكرم حسن عفيف لاعب السد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 27، بعدما تلقى كرة متقنة من بغداد بونجاح الذي نجح في ترويض مدافعي الاستقلال.

وأدرك باقري التعادل للاستقلال في الدقيقة 33 بتسديدة قوية.

ومن ضربة رأس تقدم مرتضى تبريزي للاستقلال في الدقيقة 49 مستغلًا ركلة ركنية من فارشيد إسماعيل.

وانفرد أكرم حسن عفيف بالحارس لكن سيد مهدي عرقله داخل المنطقة ويحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها بغداد بونجاح هدف التعادل ليقود السد إلى نصف النهائي بعد أن فاز ذهابًا 3/1.

وكان بیرسبولیس الإيراني قد صعد إلى نصف النهائي بعدما تغلب 3/1 على الدحيل القطري ليتأهل بنتيجة إجمالية 3/2.

هدف السد الأول ” أكرم عفيف ” HD#السد_الاستقلال pic.twitter.com/I2mJbkm1r5 — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

هدف التعادل لـ الإستقلال 1-1 HD#السد_الاستقلال pic.twitter.com/MBEjXeIfl6 — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨