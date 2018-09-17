بیرسبولیس الإيراني يقلب الطاولة على الدحيل القطري ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

سجل بیرسبولیس الإيراني 3 أهداف في الشوط الثاني، ليقلب تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على الدحيل القطري، اليوم الإثنين، ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

تقدم كريم بوضياف للدحيل بهدف في الدقيقة 33، ليصبح تقدم الدحيل 2/0، بعد أن فاز 1/0 في مباراة الذهاب، ليبدو وكأنه في طريق سهل إلى نصف النهائي.

لكن سيد جلال حسيني أعاد بیرسبولیس إلى أجواء المباراة، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 57.

وأصبحت المباراة أكثر إثارة عندما حصل بیرسبولیس على ركلة جزاء، سجل منها سلطان حسين البريك هدف التقدم للفريق الإيراني.

وبعد نحو دقيقتين أحرز شايان مصلح الهدف الثالث لبیرسبولیس، ليتقدم الفريق الإيراني بنتيجة إجمالية 3/2، ويتأهل إلى نصف النهائي.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يصل فيها بیرسبولیس إلى نصف النهائي، بعدما وصل العام الماضي وودع حينها بخسارة إجمالية 6/2 أمام الهلال السعودي.

⚽️ دربكة دفاعية تنتج عن أول أهداف المباراة لمصلحة الفريق القطري! بيرسبوليس 0 – 1 الدحيل#ACL2018https://t.co/bkCZCYFv19 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

⚽️ القائد حسيني يشعل مدرجات ملعب آزادي بتسجيل هدف التعادل! بيرسبوليس 1 – 1 الدحيل ???? https://t.co/ny3VLqrAwj#ACL2018 pic.twitter.com/4wwm33vgZC — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨