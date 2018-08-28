5 اقتراحات على طاولة لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لتطوير بطولات الأندية

يدرس الاتحاد الآسيوي في اجتماعه اليوم خمسة اقتراحات من شأنها زيادة قوة وإثارة مسابقة دوري أبطال آسيا.

وسيكون أول المقترحات هو زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، وهناك خياران مطروحان هما (4 أجانب + 1 آسيوي) أو (5 أجانب + 1 آسيوي)

ثاني الاقتراحات المطروحة سيكون فتح المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي للأندية التي ستخرج من دور الـ 16 إذ ستلتحق 8 من الفرق المغادرة من دوري أبطال آسيا الى كأس الاتحاد الآسيوي لتلعب دور الـ 16 في كأس الاتحاد.

ثالث الاقتراحات يخص فصل الشرق عن الغرب في البطولة، إذ سيتم النقاش حول الإيجابيات والسلبيات، وهناك اقتراح مطروح ان تسحب قرعة دوري الأبطال بالشكل العشوائي دون فصل الشرق عن الغرب واختيار الأندية دون النظر للمسافة الجغرافية.

رابع الاقتراحات المطروحة هو إلغاء نظام الذهاب والإياب في دور المجموعات، وأن تلعب البطولة في دولة ما، مثال المجموعة تتكون من أربعة أندية (سعودي، إماراتي، قطري، وإيراني) تُقام البطولة في الكويت من 3 مباريات يتأهل الأول والثاني ومن ثم تعود (البطولة) لنظام الذهاب والإياب في دور الـ 16.

خامس الاقتراحات المطروحة هو عودة كأس السوبر الآسيوي بعد انقطاعه لفترة طويلة بأنْ يلعب بطل دوري أبطال آسيا مع بطل كأس الاتحاد الآسيوي على لقب السوبر.