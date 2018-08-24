الاتحاد الآسيوي ينفي زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدوري أبطال آسيا

نفى مصدر بلجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأنباء المتداولة حول اتجاه الاتحاد الآسيوي للعبة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وتحتضن العاصمة اليابانية طوكيو يوم الثلاثاء القادم اجتماعاً دورياً للجنة المسابقات برئاسة القطري سعود المهندي.

وأوضح المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أن أجندة الاجتماع القادم تخلو من مناقشة موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدوري أبطال آسيا: موضحًا: “ما يثار بوسائل الإعلام غير دقيق إطلاقاً والاجتماع القادم لن يناقش موضوع الزيادة”.

وأضح: “هذا الأمر يتطلب دراسة متعمقة وطويلة نظراً لكونه يتخطى الجانب الفني بالإضافة إلى جوانب أخرى مثل الضغط على الاتحادات المشاركة بالبطولة على زيادة الأجانب بالدوريات المحلية أو وضعها أمام خيار إهدار الأموال حال تعاقدها مع لاعبين فقط للمشاركة الآسيوية إضافة لإضعاف حضور اللاعبين الآسيويين بالبطولة وهو ما يتعارض مع أهداف اتحاد اللعبة القاري”.

ويتطلب تعديل نظام البطولة المرور على اللجنة الفنية ثم لجنة المسابقات ثم مصادقة المكتب التنفيذي.

وبحسب التعديلات الأخيرة للبطولة فقد تم تعديل مدة مشاركة الحاصلين على الجنسية الآسيوية بالبطولة لتكون بعد مضي خمس سنوات من حصوله عليها بدلاً من عام واحد في النظام القديم.