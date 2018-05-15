الدحيل يهزم نادي العين برباعية ويتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

كرر الدحيل القطري تفوقه على نادي العين الإماراتي، بعدما فاز على أرضه 4-1، ليتأهل بسهولة إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتفوق بطل قطر بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين، إذ هزم بطل الإمارات 4-2 ذهابًا، وواصل مسيرته المثالية في دوري الأبطال، بانتصاره في جميع مواجهاته‭‭‭ ‬‬‬من دور المجموعات.

وسجل الهداف المغربي يوسف العربي ثنائية، بينما أحرز محمد أحمد بالخطأ في مرماه، وقد هز إسماعيل محمد الشباك خلال رباعية اليوم، بينما سجل عموري هدف العين الوحيد في الدقيقة الأخيرة بركلة جزاء.