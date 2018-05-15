أهداف مباراة العين والدحيل.. الفريق القطري يتقدم بثلاثية نظيفة (فيديو)

تأخر نادي العين الإماراتي بهدف نظيف أمام نظيره الدحيل القطري، خلال مباراة الإياب بين الفريقين في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، عن طريق هدف من “نيران صديقة”.

وأحرز محمد أحمد مدافع نادي العين هدفًا بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في إبعاد عرضية مهاجم الدحيل الكوري نام تاي هي.

وعزز يوسف العربي مهاجم الدحيل تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد أن قابل عرضية زميله ووضعها في المرمى الخالي.

وأضاف إسماعيل محمد الهدف الثالث للسد في الدقيقة 54 من متابعة لتسديدة زميله.

وتتجه الأنظار إلى ملعب “عبدالله بن خليفة” في قطر، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الدحيل القطري وضيفه العين الإماراتي في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونجح الدحيل في تحقيق فوز مثير على حساب العين بنتيجة 4-2 في مباراة الذهاب على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات.

ويحتاج بطل الثنائية المحلية في الإمارات للفوز بفارق 3 أهداف للعبور إلى دور الثمانية بالبطولة القارية، وهو الأمر الذي يبقى في غاية الصعوبة مع قوة الدحيل الذي لم يعرف طعم الخسارة أو التعادل في النسخة الحالية.