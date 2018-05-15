بغداد بونجاح يشتبك مع إعلامي سعودي في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ضد السد (فيديو)

كشف الإعلامي السعودي سلطان بن مذكر الأسمري، عن كواليس اشتباكه مع بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والسد بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل السد على حساب الأهلي بعدما تعادل إيابًا بهدفين لمثلهما وفاز ذهابًا بهدفين لهدف واحد.

كان بونجاح أشار للحكم المساعد خلال مباراة الذهاب متهمًا إياه بتلقي رشوة؛ ما دفع وسائل إعلام سعودية لمطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإيقافه، لكن ذلك لم يحدث.

وقال سلطان بن مذكر :”في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والسد وجهت سؤالًا للجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد عن مقصده بالحركة التي أشار بها بيده تجاه حكم الخط في لقاء الذهاب؟.

“أجاب: بيني وبين الحكم ايش دخلك انت ثم عاد وقال انا أخطأت”.

“سألته: ماهو خطأك؟”.

“فتهرب من الإجابة وهرب من المؤتمر وسط حضور وسائل الإعلام”.

في المؤتمر الصحفي للقاء #الاهلي_السد وجهت سؤال للجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد عن مقصده بالحركة التي أشار بها بيده تجاه حكم الخط في لقاء الذهاب ؟

أجاب: بيني وبين الحكم ايش دخلك انت ثم عاد وقال انا أخطأت،

سألته: ماهو خطأك؟

فتهرب من الإجابة وهرب من المؤتمر وسط حضور وسائل الإعلام pic.twitter.com/V7wO2Pb1fk — سلطان بن مذكر (@sel__8) May 14, 2018

أحرز بغداد بونجاح مهاجم السد هدفين بواقع هدف في كل شوط في التعادل 2-2 مع الأهلي السعودي في جدة ليتأهل فريقه لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.

وبلغ السد دور الثمانية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليلحق ببيروزي الإيراني الذي أقصى الجزيرة الإماراتي.

ووضع المهاجم الجزائري بونجاح، الذي سجل تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم، فريقه في المقدمة بعد دقيقتين فقط من البداية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد العويس حارس الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي على الهدف بداعي أن الكرة تجاوزت خط التماس قبل أن تصل لبونجاح الذي توغل ناحية المرمى وسدد في الشباك بعيدًا عن متناول العويس.

وأدرك البرازيلي كلاديمير دي سوزا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس.

فيديو : هدف السد الاول على الاهلي السعودي .. الاهلي السعودي 0 – 1 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/AZkvqjrF7Q — قناة الكأس (@alkasschannel) May 14, 2018

ووضع مهند عسيري الأهلي في المقدمة بتسديدة من مدى قريب بعدما أخفق عبد الكريم حسن مدافع السد في إبعاد الكرة ليستخلصها عسيري ويسدد في مرمى سعد الدوسري في الدقيقة الـ39.

وضغط الأهلي بقوة في الشوط الثاني من أجل إضافة الهدف الثالث الذي يضمن له التأهل لكن دي سوزا عرقل حامد إسماعيل داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء للسد.

وسدد بونجاح الركلة لكن العويس تصدى لها ليتابعها اللاعب الجزائري بقدمه في المرمى في الدقيقة الـ 71 محرزًا هدف التعادل للسد.

وقال البرتغالي جيزوالدو فيريرا مدرب السد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “كنا أفضل من الأهلي في مباراتي الذهاب والعودة ونستحق التأهل إلى دور الثمانية”.