مباراة النادي الأهلي والسد.. هل ظلم الحكم “الراقي” باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة؟ (فيديو)

أثار حكم مباراة النادي الأهلي السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا، الصيني فو منج، الجدل بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح الفريق القطري في منتصف الشوط الثاني.

وفي احتكاك بين حامد إسماعيل مهاجم السد، والبرازيلي كلاديمير مدافع الأهلي، احتسب الحكم ركلة جزاء، وشكلت جدلًا سبب تشكيك البعض في صحتها.

فيديو : شارك برأيك .. هل تؤيد قرار الحكم باحتساب هذه الحالة ركلة جزاء ام ترى انه اخطأ ؟ #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/KAnDvRdMxe — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

وأحرز بغداد بونجاح مهاجم السد هدفين بواقع هدف في كل شوط في التعادل 2-2 مع الأهلي السعودي في جدة ليتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.

وبلغ السد دور الثمانية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليلحق ببيروزي الإيراني الذي أقصى الجزيرة الإماراتي.

ووضع المهاجم الجزائري بونجاح فريقه في المقدمة بعد دقيقتين فقط من البداية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد العويس حارس الأهلي.

وأدرك البرازيلي كلاديمير دي سوزا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس.

ووضع مهند عسيري الأهلي في المقدمة بتسديدة من مدى قريب بعدما تخلص من عبد الكريم حسن مدافع السد ليسدد في مرمى سعد الدوسري.

وأدرك بونجاح التعادل للسد عندما نفذ ركلة جزاء تصدى لها العويس لكن اللاعب الجزائري تابعها في المرمى في الدقيقة 71.