بغداد بونجاح يقود السد لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا على حساب النادي الأهلي السعودي (فيديو)

أحرز بغداد بونجاح مهاجم فريق السد هدفين بواقع هدف في كل شوط في التعادل 2-2 مع النادي الأهلي السعودي في جدة ليتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

وبلغ السد دور الثمانية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليلحق ببيروزي الإيراني الذي أقصى الجزيرة الإماراتي.

ووضع المهاجم الجزائري بونجاح فريقه في المقدمة بعد دقيقتين فقط من البداية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد العويس حارس الأهلي.

وأدرك البرازيلي كلاديمير دي سوزا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس.

ووضع مهند عسيري الأهلي في المقدمة بتسديدة من مدى قريب بعدما تخلص من عبدالكريم حسن مدافع السد ليسدد في مرمى سعد الدوسري.

وأدرك بونجاح التعادل للسد عندما نفذ ركلة جزاء تصدى لها العويس لكن اللاعب الجزائري تابعها في المرمى في الدقيقة 71.

فيديو : هدف السد الاول على الاهلي السعودي .. الاهلي السعودي 0 – 1 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/AZkvqjrF7Q — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

فيديو : هدف السد الاول على الاهلي السعودي .. الاهلي السعودي 0 – 1 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/AZkvqjrF7Q — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨