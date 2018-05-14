أهداف مباراة النادي الأهلي السعودي والسد.. الراقي يقلب تأخره إلى تقدم (فيديو)

افتتح بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري التسجيل بهدف لفريقه في الدقيقة 9 من بداية مباراة النادي الأهلي السعودي والسد القطري، في إياب دور الـ8 لدوري أبطال آسيا.

وتوغل بونجاح داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد قوية في شباك الفريق السعودي.

وتعادل كلاوديمير سوزا للأهلي بعد هدف السد بدقيقة واحدة من رأسية قوية.

فيديو : هدف السد الاول على الاهلي السعودي .. الاهلي السعودي 0 – 1 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/AZkvqjrF7Q — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

فيديو : هدف التعادل لفريق الاهلي السعودي .. الاهلي السعودي 1 – 1 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/hngu3ZEo12 — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

ونجح مهند عسيري مهاجم النادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 39 بعد استغلاله لخطأ مدافع السد.

فيديو : هدف الاهلي السعودي الثاني على السد .. الاهلي 2 – 1 السد #الاهلي_السد #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/HqqGiW28at — قناة الكأس (@alkasschannel) ١٤ مايو ٢٠١٨

ويخوض النادي الأهلي السعودي مواجهة مصيرية وصعبة أمام ضيفه السد القطري، اليوم الإثنين، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة بالسعودية.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز السد على الأهلي بهدفين مقابل هدف في قطر، ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف للعبور إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

يتسلح الأهلي بالدعم الجماهيري الكبير الذي يبدو أهم الأسلحة في يد اللاعبين والجهاز الفني للفريق السعودي بقيادة التونسي فتحي الجبال.

ويسعى الأهلي للاستفادة من الدعم الكبير الذي يلقاه من الجماهير بشكل واضح، وخاصة في ظل الحضور المتوقع في ملعب الجوهرة المشعة لدعم الفريق السعودي.