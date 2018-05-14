مباراة النادي الأهلي السعودي والسد.. 4 أسلحة تدعم الراقي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

يخوض النادي الأهلي السعودي مواجهة مصيرية وصعبة أمام ضيفه السد القطري ، اليوم الإثنين ، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة بالسعودية.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز السد على الأهلي بهدفين مقابل هدف في قطر، ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف للعبور إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأسلحة التي تدعم الراقي في موقعة دوري أبطال آسيا.. في السطور القادمة:

الدعم الجماهيري

يتسلح الأهلي بالدعم الجماهيري الكبير الذي يبدو أهم الأسلحة في يد اللاعبين والجهاز الفني للفريق السعودي بقيادة التونسي فتحي الجبال.

ويسعى الأهلي للاستفادة من الدعم الكبير الذي يلقاه من الجماهير بشكل واضح وخاصة في ظل الحضور المتوقع في ملعب الجوهرة المشعة لدعم الفريق السعودي.

خبرات الأهلي

يراهن الأهلي على خبرات لاعبيه وهو الأمر الذي يحتاجه الفريق السعودي بشكل كبير في هذه المواجهة.

وتبدو المواجهة بمثابة حرب أعصاب داخل المستطيل الأخضر والقدرة على استغلال أنصاف الفرص وحصد تذكرة التأهل من خلال الأداء الهجومي السريع والقدرة على غلق المساحات أمام مرتدات السد.

النزعة الهجومية

يملك الأهلي نزعة هجومية واضحة بعكس السد الذي يميل بشكل أكبر للجانب الدفاعي مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

ويسعى الأهلي لاقتناص الفوز وبالتالي سيزيد الضغط على دفاع السد من أجل تحقيق الانتصار الذي يساعد الفريق على الصعود لربع النهائي.

القدرات المميزة

ويمتلك الأهلي قدرات متميزة متمثلة في أبرز لاعبيه الهداف مهند عسيري الذي يتسلح بالخبرة والقدرة على اقتناص الأهداف وهو اللاعب الذي نجح في تعويض السوري عمر السومة.

واستطاع الأهلي أن يدعم صفوفه بلاعب سريع وموهوب وهو المصري مؤمن زكريا الذي يملك أيضًا خبرات مميزة نتيجة مشواره مع ناديه الأهلي المصري بجانب القدرة على هز الشباك بخلاف وجود سلمان المؤشر واليوناني إيوانيس فيتفايزيديس.

ويعتمد الأهلي على تمريرات الساحر عبد الفتاح عسيري الذي يعد من أبرز صناع اللعب في الكرة السعودية والقارة الصفراء.. وأكد مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي لـ”إرم نيوز” أن الأهلي مليء بالنجوم أصحاب القدرات والخبرات وهو ما يساعده على عبور السد.

وأضاف بقوله: ” الأهلي في نظري مؤهل لعبور السد لأنه يستطيع هز الشباك بأكثر من هدف ويحتاج فقط لصلابة دفاعية للعبور للدور الثاني”.