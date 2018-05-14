الجزيرة الأردني يهزم الفيصلي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا (فيديو)

تأهل الجزيرة الأردني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة الغرب، بفوزه 1-صفر على منافسه المحلي الفيصلي في إياب قبل النهائي، اليوم الإثنين.

وتعادل الجزيرة على ملعبه 1-1 في ذهاب قبل النهائي الأسبوع الماضي، لكن مهاجمه موسى التعمري أحرز هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 51.

وسينتظر الجزيرة الفريق المتأهل من العهد اللبناني والقوة الجوية العراقي، الفائز باللقب في آخر نسختين والذي حسم مباراة الذهاب على ملعبه بالفوز 3-1.

وتألق أحمد عبدالستار حارس الجزيرة وتصدى لركلة جزاء للفيصلي نفذها مهاجمه البولندي أوكاش جيكيفيتش قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتوغل التعمري داخل المنطقة وراوغ المدافع ياسر الرواشدة وسدد في مرمى الفيصلي.

ولاحت للفيصلي، بطل نسختي 2005 و2006، فرصة إدراك التعادل لكن التوفيق لم يحالفه.

وحرم القائم الأيسر لمرمى الفيصلي فريق الجزيرة من تعزيز الفوز عندما رد تسديدة عدي جفال من ركلة حرة من خارج المنطقة في الشوط الثاني.