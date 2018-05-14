الأردن.. مباراة الجزيرة والفيصلي.. من يخطف تذكرة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي؟

يبدو الصدام الأردني الذي يجمع بين الفيصلي وضيفه الجزيرة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب “عمان” الدولي، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي حافلاً بالندية والإثارة بين الفريقين من أجل خطف تذكرة الدور النهائي.

ويزيد من صعوبة المواجهة انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما، وهو الأمر الذي يجعل المواجهة نارية وكل الاحتمالات واردة في الإياب.

وتستعرض “إرم نيوز” في السطور التالية أبرز ملامح المواجهة الحاسمة بين الجزيرة والفيصلي، فإلى التقرير التالي:

ضربة موجعة

يفتقد الجزيرة خدمات مهاجمه السوري مارديك مارديكيان؛ الذي تعرض للطرد في المباراة الأولى بين الفريقين.

ويعد مارديك من أبرز اللاعبين في تشكيلة الجزيرة، خاصة أنه يملك خبرات مميزة نتيجة لعبه في الدوري القطري بجانب كونه أحد هدافي الفريق الأردني المميز.

قدرات لوكاس

يراهن الفيصلي على قدرات المهاجم البولندي لوكاس سيمون، من أجل الوصول إلى مرمى الجزيرة.

ويتميز لوكاس بالطول الفارع والقدرة على هز الشباك من أنصاف الفرص، وهو ما يجعل المهاجم البولندي أهم أسلحة الفيصلي بقيادة مديره الفني المونتينغري نيبوشا.

طوفان نيبوشا

يعتمد نيبوشا على الأداء الجماعي الذي يتميز به الفريق في وسط الملعب، وتبادل الكرات والوصول للمرمى.

ويتميز أسلوب نيبوشا بالاعتماد على الطوفان الهجومي، وهو أهم ما يميز المدرب المونتينغري، وأكده طارق يحيى، المدير الفني السابق للزمالك، لـ”إرم نيوز”، والذي سبق له قيادة الفيصلي.

وأشار يحيى، إلى أن نيبوشا يعتمد على الأسلوب الهجومي والانطلاقات عبر الأطراف مع المجهود البدني الكبير في وسط الملعب، وهو ما يجعله متحكمًا في الإيقاع بشكل أكبر.

وأضاف: “نيبوشا كانت لديه مشاكل دفاعية مع الزمالك المصري، ولكن في الفيصلي يبدو فريقًا متماسكًا؛ نظرًا لوجود تجانس بينه وبين إدارة وجماهير النادي”.

ويراهن نيبوشا على لوكاس المهاجم البولندي مع سرعة السنغالي دومينيك ميندي وأنس الجبارات ويوسف الرواشدة وعدي زهران.

خبرة الليلي

يعول الجزيرة على خبرة مديره الفني التونسي شهاب الليلي، الذي سبق له قيادة الصفاقسي التونسي في بطولات عربية وأفريقية.

ونجح الليلي في إحداث طفرة رائعة في أداء الجزيرة والتركيز على الجوانب البدنية وتطوير الشق الدفاعي، وهو ما يجعله فريسة ليست سهلة بالنسبة للفيصلي.

ويعتمد الجزيرة على أبرز لاعبيه: فراس شلباية وفادي الناطور وموسى التعمري وسليمان أبوزمع وزيد جابر.