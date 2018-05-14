مباراة الأهلي ضد السد.. 4 أمور يجب أن تعرفها قبل موقعة “الجوهرة” في دوري أبطال آسيا

على موعد مع الحسم، يدخل فريقا الأهلي السعودي والسد القطري المواجهة المرتقبة، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “الجوهرة المشعة” في السعودية بجولة الإياب لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز السد في قطر بنتيجة 2-1 ، وسجل للسد المهاجم بوعلام خوخي، بينما أحرز للأهلي مهند عسيري.

ويستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الأمور التي تخص مباراة الأهلي والسد.

الفوز الأول

يبحث الأهلي عن حصد الفوز الأول على حساب السد القطري خلال 3 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين.

وفاز السد على الأهلي في قطر بنتيجة 2-1 في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2008 وتعادلا في السعودية بهدفين لكل منهما.

وفاز السد في جولة الذهاب بدور الستة عشر للنسخة الحالية بنتيجة 2-1.. ويأمل الأهلي حصد الفوز الأول في تاريخ لقاءاته ضد السد وخاصة أن الفريق السعودي يسعى للفوز بفارق هدفين أو بهدف دون رد للتأهل إلى دور الثمانية.

مواجهة تكتيكية

تبدو هناك مواجهة تكتيكية مثيرة خارج الخطوط بين البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق السد، والتونسي فتحي الجبال، المدير الفني لفريق الأهلي.

وشهدت مباراة الذهاب منافسة شرسة وصراعاً مثيراً خاصة أن الجبال يأتي في مهمة مؤقتة مع الأهلي بعد رحيل المدرب البلغاري سيرجي ريبروف، ولكن خبراته مع الكرة السعودية ودرايته بقدرات لاعبي الأهلي جعلته ينسجم سريعاً مع الفريق.

انتفاضة هجومية ومعركة الوسط

يعتمد الجبال على انتفاضة هجومية يقودها المهاجم مهند عسيري مع غياب السوري عمر السومة غير المقيد في القائمة الآسيوية مع دور صانع الألعاب عبد الفتاح عسيري في توزيع الكرة وإهداء التمريرات لزملائه.

ويراهن الجبال على الثنائي السريع المصري مؤمن زكريا وسلمان المؤشر وكلاهما من أصحاب القدرات الفنية المميزة مع ضغط ثنائي الوسط علي الأسمري وكلاوديمير مع شكوى وليد باخشوين من الإصابة والاستفادة من خبرة الأسترالي مارك ميليغان في قلب الدفاع بجانب معتز هوساوي ومنصور الحربي وأمير الكردي.

وأكد عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، لـ”إرم نيوز”، أن الأهلي فريق لديه أسلحة مهمة رغم غياب عمر السومة المهاجم القناص بكل معنى الكلمة برغم مروره بحالة من عدم التوفيق.

وأضاف: “السد سيكون خطيراً على الأهلي في الكرات المرتدة السريعة، وهو الأمر الذي يجب أن يحذره دفاع الفريق السعودي خاصة مع سرعات بوعلام وبغداد بونجاح مع دقة تمريرات تشافي القائد المخضرم”.

أسلحة قطرية

يعتمد فيريرا على بعض الأسلحة في التشكيلة السداوية في طريقة المدرب جيسوالدو فيريرا 4-2-3-1 والتي تتحول إلى 4-3-3 في الكثير من الأحيان.

يراهن فيريرا على الهداف الجزائري بغداد بونجاح مع سرعات الجناحين أكرم عفيف وحسن الهيدوس وانطلاقات وتمريرات ثنائي الوسط تشافي هيرنانديز وبوعلام خوخي مع القدرات الدفاعية لمحور الارتكاز سالم الهاجري.

يعتمد فيريرا على صلابة دفاعه بوجود الرباعي مرتضى بورعلينجي وأحمد سهيل وعبد الكريم حسن وحامد إسماعيل.