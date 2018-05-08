النادي الأهلي السعودي يكشف موقف الثلاثي المصاب قبل مواجهة السد القطري

تلقّت جماهير النادي الأهلي السعودي صدمة قبل مباراة الإياب أمام السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية تعرّض اللاعب علي عواجي لخلع في الكتف في الفترة الحالية.

وقال النادي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن عواجي سيُجري عملية جراحية في الكتف، غدًا الأربعاء، مع راحة لمدة 4 أسابيع قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما أكدت الفحوصات الطبية تعرّض اللاعب مهند عسيري خلال مباراة الأهلي والسد إلى شدٍ في عضلة الظهر السفلى، وسيكون اللاعب بحاجة للعلاج مدة يومين قبل الدخول في تدريبات الفريق.

والثنائي أُصيب خلال مواجهة الفريق القطري التي أُقيمت أمس الإثنين، بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي خسرها الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد.

وسيُجري اللاعب حسين المقهوي أشعة صباح يوم غدٍ الأربعاء لمعرفة إمكانية المشاركة في التدريبات من عدمها بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة السد.

يذكر أن فتحي الجبال، المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، ومن المنتظر عودتهم إلى المران غدًا على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، استعدادًا للقاء الإياب أمام السد، المقررة إقامته في 14 من مايو الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.