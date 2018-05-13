موعد مباراة العين والدحيل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الدحيل القطري، نظيره العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ووضع الدحيل بطل قطر قدمًا في دور الثمانية، بعد فوز كبير خارج أرضه 4-2 على العين الإماراتي، في مباراة شابها التوتر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

الدحيل على أعتاب موسم مثالي تمامًا، لكنه سيفكر أولًا في تجنب أي مفاجأة ضخمة من العين الإماراتي، بعد غد الثلاثاء، لضمان الظهور في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وكان الدحيل الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته الست في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، لكنه أثبت أن تألقه لم يأت من فراغ عندما فاز 4-2 خارج أرضه في ذهاب دور الستة عشر الأسبوع الماضي.

وكان العين صعد كمركز ثانٍ من مجموعة تضم الريان القطري والهلال السعودي والاستقلال الإيراني.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات العام 2014، وفاز حينها العين ذهابًا 2/1، ثم 5/0 إيابًا.

وكان العين قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب العام 2016، قبل الخسارة أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم الثلاثاء على ملعب عبدالله بن خليفة بمدينة الدوحة بقطر.

وسيتم إذاعة المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.