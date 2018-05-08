أهداف مباراة العين والدحيل.. الفريق القطري يتقدم بثنائية (فيديو)

سجل يوسف العربي، الهدف الأول لفريق الدحيل القطري، في شباك العين الإماراتي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وتقدم العربي بالهدف في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول.

ويسعى الفريق الإماراتي إلى الفوز من أجل تحقيق حلم نيل لقب البطولة القارية؛ لتحقيق ثلاثية تاريخية، حيث نال لقب الدوري الإماراتي، وكأس رئيس دولة الإمارات.

ويدخل العين المباراة بسجل مميز للغاية، فقد فاز في المباريات التسع الأخيرة التي خاضها في مختلف البطولات.

ووضع تي هي نام، الهدف الثاني للفريق القطري مع الدقيقة 39.

ونال العين لقب كأس رئيس دولة الإمارات، الخميس الماضي، بعدما تغلّب في المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2-1، وسيلعب مباراة اليوم منقوصًا من أحد أهم نجومه، وهو المصري حسين الشحات، للإيقاف.

أما الفريق القطري فقد حقق الفوز في آخر 17 مباراة بجميع البطولات، ليكتب سلسلة انتصارات منذ فبراير الماضي، كما تأهل إلى قبل نهائي كأس أمير قطر.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين 15 مايو الجاري على استاد عبدالله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.