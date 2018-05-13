موعد مباراة الجزيرة وبيروزي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة‎

يستضيف نادي بيروزي الإيراني، فريق الجزيرة الإماراتي غدًا الاثنين على ستاد آزادي في طهران، ضمن مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الاثنين الماضي شهدت فوز الجزيرة بنتيجة 3-2 على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويحتاج الجزيرة للفوز، أو التعادل بأي نتيجة في المباراة، التي يديرها طاقم تحكيم صيني، لبلوغ دور الـ 8 لأول مرة في تاريخه.

وأكد الهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة الإماراتي، أن فريقه يتحلّى بالثقة اللازمة للعودة من طهران ببطاقة التأهل إلى دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب بيروزي الإيراني غدًا الإثنين.

وقال “تين كات” خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد:”حضرنا إلى هنا لندافع عن تقدمنا في مباراة الذهاب، ولنعود ببطاقة التأهل لدور الـ 8 من دوري أبطال آسيا، ومن المؤكد أن مباراة يوم غدٍ ستكون صعبة جدًا، وستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لكننا نتحلّى بالثقة اللازمة”.

وعن كيفية مواجهة بيروزي على ملعبه، وبين جماهيره، قال مدرب الجزيرة:”لدي فكرة جيدة عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، بعد أن شاهدت له بعض المباريات المسجلة فضلًا عن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في أبوظبي، وبالنسبة لي المهم في مواجهة يوم غدٍ وصولنا إلى شباكهم، سواء حدث ذلك في بداية المباراة أو نهايتها”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم غدٍ الإثنين، الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الجزيرة وبيروزي على قناة beIN SPORTS HD 3.