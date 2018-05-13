تين كات مدرب الجزيرة واثق من الفوز على بيروزي في دوري أبطال آسيا

أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة الإماراتي، أن فريقه يتحلى بالثقة اللازمة للعودة من طهران ببطاقة التأهل إلى دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب بيروزي الإيراني غدًا الإثنين.

وفاز الجزيرة 3/2 على بيروزي في ذهاب دور الـ 16، بفضل هدف قاتل في اللحظات الأخيرة يوم الإثنين الماضي، ولو تجنب الخسارة في ظهران غدًا؛ سيصعد لدور الـ 8 لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال تين كات في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: “حضرنا إلى هنا لندافع عن تقدمنا في مباراة الذهاب، ولنعود ببطاقة التأهل لدور الـ 8 من دوري أبطال آسيا”.

“من المؤكد أن مباراة الغد ستكون صعبة جدًا، وستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لكننا نتحلى بالثقة اللازمة”.

وعن كيفية مواجهة بيروزي على ملعبه وبين جماهيره قال مدرب الجزيرة: “لدي فكرة جيدة عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، بعد أن شاهدت له بعض المباريات المسجلة فضلًا عن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في أبوظبي”.

“بالنسبة لي المهم في مواجهة الغد وصولنا لشباكهم، سواء حدث ذلك في بداية المباراة أو نهايتها”.

ويحتاج الجزيرة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في المباراة، التي يديرها طاقم تحكيم صيني، لبلوغ دور الـ 8 لأول مرة في تاريخه.