فوز مثير للجزيرة على بيروزي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

انتزع الجزيرة الإماراتي فوزًا مثيرًا على ضيفه بيروزي الإيراني بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وسجل المهاجم علي علیپور هدفًا لبيروزي قبل نهاية الشوط الأول، و بالتحديد في الدقيقة 42، بعدما تلقى تمريرة من زميله حسين ماهيني ليودعها شباك علي خصيف بضربة رأس في الدقيقة 42.

ونجح الجزيرة في إدراك التعادل عن طريق مهاجمه علي مبخوت في الدقيقة 52 بمساعدة المغربي مبارك بوصوفة.

وتقدم المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينيو) للجزيرة في الدقيقة 77، لكن غودوين منشا تعادل لبيروزي في الدقيقة 85.

وانتزع خليفة مبارك الفوز في الدقيقة 90+6 من المباراة.

وتقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر الجاري في إيران.

وتأهل الجزيرة إلى دور الـ 16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي السعودي والغرافة القطري وتركتور سازي تبريز الإيراني.

في حين تأهل بيروزي كمتصدر المجموعة الثالثة التي ضمت السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي والوصل الإماراتي.

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