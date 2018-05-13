موعد مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة‎

يستضيف النادي الأهلي السعودي، فريق السد القطري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مساء يوم الإثنين 14 مايو الجاري ضمن مباريات إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018.

وكان فريق السد قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب في الأسبوع الماضي، بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف وحيد لضمان الصعود إلى الدور التالي، بينما يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل.

وأحرز السد اللقب الآسيوي مرتين عامي 2011 و1989، في حين لم ينجح الأهلي في التتويج باللقب وخسر النهائي مرتين.

وصعدت 5 أندية عربية إلى دور الـ 16 وهي الأهلي السعودي والعين والجزيرة الإماراتيان والدحيل والسد القطريان

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدًا الإثنين في تمام الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 2