النادي الأهلي السعودي يخسر أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تغلب السد القطري بنتيجة 2/1 على منافسه الأهلي السعودي، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهما لحساب ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وتقدم السد مبكرًا في الدقيقة الثالثة، عبر بوعلام خوخي بعد تمريرة من تشافي هيرنانديز، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للسد في الدقيقة 25 مستغلًا تمريرة من بغداد بونجاح.

وقلص مهند عسيري النتيجة للأهلي في الدقيقة 47، لكنه غادر الملعب بعدها بدقائق بسبب الإصابة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في 14 من الشهر الحالي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وأحرز السد اللقب الآسيوي مرتين عامي 2011 و1989، في حين لم ينجح الأهلي في التتويج باللقب وخسر النهائي مرتين.

وصعدت 5 أندية عربية إلى دور الـ 16 وهي الأهلي السعودي والعين والجزيرة الإماراتيان والدحيل والسد القطريان.

فيديو : هدف السد الاول على الاهلي .. السد القطري 1 – 0 الاهلي السعودي #السد_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/1Shzax96Eq — قناة الكأس (@alkasschannel) May 7, 2018

فيديو : هدف السد الثاني على الاهلي .. السد القطري 2 – 0 الاهلي السعودي #السد_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/jWW5yH3rkG — قناة الكأس (@alkasschannel) May 7, 2018