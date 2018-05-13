مباراة العين والدحيل.. هل يحقق الزعيم الإماراتي مفاجأة في صدام دوري أبطال آسيا؟

بات الدحيل القطري على أعتاب موسم مثالي تمامًا، لكنه سيفكر أولًا في تجنب أي مفاجأة ضخمة من العين الإماراتي، بعد غد الثلاثاء، لضمان الظهور في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وكان الدحيل الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته الست في دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، لكنه أثبت أن تألقه لم يأت من فراغ عندما فاز 4-2 خارج أرضه في ذهاب دور الستة عشر الأسبوع الماضي.

ورغم الأفضلية الكبيرة، والتي جاءت رغم انتفاضة العين وتسجيل هدفين قرب النهاية بعد التأخر 4-صفر، فإن الجزائري جمال بلماضي، مدرب بطل قطر، يشعر أنه لم يحسم التأهل بعد.

وقال بلماضي: “يجب علينا أن نعمل باجتهاد أكبر من أجل تحقيق هدفنا والعبور إلى دور الثمانية، وهذا الأمر لن يكون سهلًا على الإطلاق فالعين سيرمي بكل أسلحته في مباراة العودة من أجل تحقيق الانتصار”.

ويعيش الدحيل في حالة معنوية رائعة في الأسابيع الأخيرة إذ نجح في حسم لقب الدوري ثم أحرز كأس قطر قبل أن يتمكن يوم الجمعة من اجتياز غريمه السد ليصل إلى نهائي كأس أمير قطر ويصبح على أعتاب الثلاثية ودون التعرض لأي هزيمة.

وقال الدحيل بموقعه على الإنترنت، إنه أوقف الأفراح للاستعداد لمواجهة العين.

وأضاف بلماضي: “نعمل باجتهاد كي نحقق أهدافنا والآن لدينا مباراة مهمة مع العين في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال لضمان التأهل وبعدها (سنلعب نهائي الكأس ثم) سنخلد لراحة مستحقة للجميع”.

ورغم صعوبة مهمة العين فإنه يستلهم نجاحه السابق في الفوز 4-1 في قطر عندما واجه الريان منذ أقل من شهر واحد في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والبنفسجي لا بديل له عن الفوز بالثلاثة في لقاء الإياب لصنع المفاجأة والتأهل لدور الـ4.

وسيفتقد العين لاعبه كايو فرنانديز بعد طرده أمام الدحيل.

* السد يعاني

وعلى عكس تألق الدحيل فإن منافسه المحلي السد لا يمر بأحلى فتراته بعد فقدان الألقاب المحلية والحديث عن قرب رحيل مدربه جيزوالدو فيريرا، لكنه سيحاول إنقاذ موسمه عندما يذهب إلى جدة للعب أمام عدد كبير من المشجعين في ضيافة الأهلي، غدًا الاثنين.

ويحمل السد أفضلية طفيفة بسبب التفوق 2-1 على أرضه على الأهلي في ذهاب دور الستة عشر رغم أنه أهدر الكثير من الفرص للخروج بانتصار أكبر.

وقال فيريرا عقب الخسارة أمام الدحيل في قبل نهائي كأس الأمير: “للأسف خسرنا المباراة وبالطبع ستؤثر علينا أمام الأهلي من الجانب البدني والذهني في ظل ضغط المباريات الكبير في الفترة الأخيرة”.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: “الموسم السابق كان أفضل لنا كثيرًا من هذا الموسم. هذا الموسم حصدنا لقب السوبر فقط ويجب العمل بتركيز كبير لتحقيق نتيجة إيجابية والعبور لدور الثمانية”.

وغدًا أيضًا سيحاول الجزيرة الإماراتي أن يكون أول المتأهلين لدور الثمانية عندما يحل ضيفًا على بيروزي الإيراني بعد الفوز ذهابًا بصعوبة 3-2 الأسبوع الماضي.

وستقام مواجهة إيرانية خالصة، يوم الثلاثاء، بين استقلال طهران وزوب آهان الذي فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد كما تجرى مباريات دور الستة عشر في منطقة شرق آسيا يومي الثلاثاء والأربعاء.