زوران مدرب نادي العين الإماراتي: متمسكون بأمل التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

تمسك الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي العين الإماراتي بأمل تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاءت تصريحات ماميتش بعد الهزيمة من ضيفه الدحيل القطري بهدفين مقابل أربعة أهداف في ذهاب ثمن النهائي القاري.

وفي تصريح صحفي، الثلاثاء، قال ماميتش “نحن متمسكون بالأمل في التأهل إلى ربع النهائي، خلال لقاء الإياب بقطر الأسبوع المقبل”.

وأضاف “مبالغتنا في الاحتفال بالثنائية أخرجنا من تركيزنا قبل مواجهة الدحيل وكانت أحد أسباب الخسارة”.

وأوضح المدرب الكرواتي “لابد أن نستعيد توازننا مجددًا لنتمكن من الصعود للدور التالي”.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يحتاج العين للفوز بفارق أكثر من هدفين، أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 4-2 في لقاء الإياب.