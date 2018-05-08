الدحيل يهزم العين 4-2 ويقترب من دور الثمانية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

وضع الدحيل بطل قطر قدمًا في دور الثمانية، بعد فوز كبير خارج أرضه 4-2 على العين الإماراتي، في مباراة شابها التوتر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

واستغل الدحيل، الذي غاب عنه صانع اللعب المتميز يوسف المساكني للإصابة، ضعف دفاع بطل الإمارات ليتقدم 4-صفر حيث تفوق في الشوط الأول بهدفين من يوسف العربي وتيم هي نام.

وبعد الاستراحة أضاف الزائر القطري هدفين آخرين عبر إسماعيل محمد والمعز علي.

وانتفض العين مع نزول البديل أحمد خليل الذي قلص الفارق وساهم في هدف آخر للبديل دياكي إبراهيم، ليبقي على بصيص أمل في لقاء الإياب في قطر.

وتعرض البرازيلي كايو فرنانديز مهاجم العين للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.