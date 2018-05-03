موعد مباراة العين والدحيل والقنوات الناقلة

يواجه العين الإماراتي منافسه الدحيل القطري، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل،7 مايو، الساعة 18:10 بتوقيت القاهرة، 19:10 بتوقيت مكة المكرمة، 20:10 بتوقيت الإمارات، في الدوحة.

وتُبث المباراة على شبكة قنوات BeIN SPORTS القطرية.

وتقام مباراة الإياب يوم 14 مايو المقبل على ملعب العين.

ويطمح العين لتجاوز عقبة الفريق القطري والمضي إلى دور الـ8.

وكان العين صعد كمركز ثانٍ من مجموعة تضم الريان القطري والهلال السعودي والاستقلال الإيراني.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات العام 2014، وفاز حينها العين ذهابًا 2/1، ثم 5/0 إيابًا.

وكان العين قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب العام 2016، قبل الخسارة أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.