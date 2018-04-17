أهداف مباراة الأهلي والجزيرة.. صالح العمري ومؤمن زكريا يتقدمان لـ”الراقي” ورومارينيو يقلص الفارق (فيديو)

تقدم صالح العمري بالهدف الأول للنادي الأهلي السعودي في مواجهة الجزيرة الإماراتي خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد، في الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
وعلى الرغم من تأهل الأهلي والجزيرة لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال آسيا بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، إلا أن الراقي يسعى لتحقيق فوز معنوي يودع على إثره حالة الإحباط التي تسيطر على جماهيره بعد الخروج من الموسم المحلي خالي الوفاض.
فيديو : هدف #الأهلي السعودي 1 – 0 #الجزيرة الاماراتي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/oOBgymFPcs
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 17, 2018
وفي الدقيقة 29 وضع مؤمن زكريا الهدف الثاني للفريق السعودي.
فيديو : هدف #الأهلي السعودي 2 – 0 #الجزيرة الاماراتي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/C4IudiUwxz
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 17, 2018
وفي الدقيقة 67 قلص الجزيرة الفارق بهدف أول أحرزه رومارينيو.
فيديو : هدف تقليص الفارق #الجزيرة_الاماراتي 1 – 2 #الاهلي_السعودي #دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/jC9s2NArTw
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 17, 2018