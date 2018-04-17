أهداف مباراة الأهلي والجزيرة.. صالح العمري ومؤمن زكريا يتقدمان لـ”الراقي” ورومارينيو يقلص الفارق (فيديو)

تقدم صالح العمري بالهدف الأول للنادي الأهلي السعودي في مواجهة الجزيرة الإماراتي خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد، في الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وعلى الرغم من تأهل الأهلي والجزيرة لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال آسيا بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، إلا أن الراقي يسعى لتحقيق فوز معنوي يودع على إثره حالة الإحباط التي تسيطر على جماهيره بعد الخروج من الموسم المحلي خالي الوفاض.

وفي الدقيقة 29 وضع مؤمن زكريا الهدف الثاني للفريق السعودي.

وفي الدقيقة 67 قلص الجزيرة الفارق بهدف أول أحرزه رومارينيو.