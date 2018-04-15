موعد مباراة الهلال ضد الاستقلال بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني، غدا الاثنين، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، على أرض ملعب نادي الكويت.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة برفقة ناديي العين والريان، وضمن الاستقلال التأهل عن المجموعة مبكرًا بعد أن 9 نقاط وضعته في الصدارة حتى الآن، فيما ودّع الهلال مبكرًا بعد أن جمع نقطتين فقط وضعتاه في مؤخرة المجموعة، أما العين والريان فيحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد 7 نقاطٍ للأول و6 نقاطٍ للثاني.

وتكمن أهمية اللقاء فقط، في أن الهلال سيدخله منتشيًا بفوزه بالدوري السعودي للمحترفين، حيث أنه سيسعى لتحقيق الفوز على أقوى فرق المجموعة حتى الآن حفظًا لماء الوجه.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، 17:45 بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت 4.