هل يتولى ياسر القحطاني منصبًا إداريًا في نادي الهلال السعودي بعد الاعتزال؟

شد نجم نادي الهلال السعودي المعتزل، ياسر القحطاني، على أنه تلقى عرضًا للعمل في منصب إداري بالنادي، مؤكدًا أن أقرب أصدقائه هو النجم محمد الشلهوب.

وأعلن النجم السعودي الملقب بـ”القناص”، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مسيرة دامت 18 عامًا، ليضع اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز مهاجمي السعودية عبر التاريخ، شارة قيادة الهلال ويخلع قميصه تاركًا ذكريات كثيرة لمحبيه في عالم كرة القدم.

وقال الحطاني خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” عبر قناة “العربية” في فقرة 25 سؤالاً، إنه قد يتجه للعمل في عالم السوشيال ميديا، موضحا: “الآن هو عصر السوشيال ميديا، وأنا خسرت الكثير من أموالي في عالم التجارة”.

وعن بكائه بعد خسارة ناديه في دوري أبطال آسيا أمام سيدني الأسترالي، شدد على أنه كان أمرًا مؤلمًا لكنه تناساها.

وشدد القحطاني على أنه تلقى عرضًا لتولي منصب إداري في نادي الهلال دون الكشف عن طبيعته.

وتطرق للحديث عن معركته مع الإعلاميين ووصفهم بـ”الإمعات”، قائلاً: “ما حدث وجهة نظر قمت بطرحها ولم أبحث فيها عن الانتصار”.

وشدد القحطاني مازحًا، على أن أكثر شيء ندم عليه هو لعب كرة القدم، قائلاً: “لو لم أكن لاعب كرة لوددت أن أكون طيارًا حربيًا”.