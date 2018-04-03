أهداف مباراة الأهلي وتركتور.. مهند عسيري ومؤمن زكريا يسجلان لـ”الراقي” (فيديو)

وضع مهند عسيري النادي الأهلي السعودي في المقدمة على حساب تركتور سازي الإيراني بهدف أول في الدقيقة 50، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا.
ودخل الفريق السعودي هذا اللقاء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، أحرزها من الفوز على تركتور سازي في الجولة الأولى بنتيجة (1-0)، ثم استطاع أن يؤمّن صدارته بانتصاره على الجزيرة بنتيجة (2-1)، ثم تعادل مع الغرافة في لقاءي الذهاب والإياب بنفس النتيجة (1-1).
فيديو : هدف التقدم #الأهلي السعودي 1-0 #تركتور الإيراني في الدقيقة 49 #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Da29K4MNHJ
— قناة الكأس (@alkasschannel) April 3, 2018
وأضاف المحترف المصري مؤمن زكريا الهدف الثاني للفريق السعودي مع الدقيقة 92.
الاهلي 2 × 0 تراكتور | هدف مؤمن زكريا د’92 ⚽ pic.twitter.com/V8xccy7FBF
— دوري أبطال أسيا (@asianACL) April 3, 2018