بسبب الفيديو المسيء.. النادي الأهلي السعودي يشكو أسبريلا لاعب الفيحاء ويطالب بتوقيع عقوبة رادعة ضده

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي السعودي تقدمت بشكوى لاتحاد كرة القدم ممثلًا في لجنة الانضباط ضد، لاعب الفيحاء، المحترف الكولمبي دانيلو أسبريلا، بعد أن خرج في مقطع فيديو يسيء للنادي الأهلي بطريقة غير لائقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن”، فإنه بحسب شكوى النادي الأهلي فقد طالبت الإدارة بوضع عقوبة رادعة على الكولمبي لحفظ حقوق النادي وعدم الإساءة للكيان.

وظهر أسبريلا بتغريدات عدة ومقاطع مسجلة يتهكم ويسخر من لاعبي الأهلي عقب خروجهم من الفيصلي بعد الخسارة منه بهدف، من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه، شدد سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، في تصريحات نقلتها صحيفة “الاقتصادية” على رفضه القاطع لتصرفات المهاجم الكولومبي التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أو “سناب شات”، وقال: “الأمر مرفوض، سأتحدث مع إدارة فريق كرة القدم لمعرفة التفاصيل كافة، والأهلي نادٍ كبير ونرفض الإساءة له أو لأي نادٍ آخر”.

وكشف الشلهوب أن لاعبي الأهلي استفزوا اللاعب خلال لقاء الفريقين الذي جمعهم في المجمعة ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتقليده وبعمل بعض الحركات أمامه، وقال: “تعمدوا استفزازه، أنا لا أدافع عنه لكنه حسب اعتقادي يرد الاستفزاز لهم، ونحن نرفض كل الإساءات وما قام به لم أشاهده حتى الآن، هذه ردة فعله وسنقف عليها”.