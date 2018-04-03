مباراة الأهلي وتركتور.. الفريق الإيراني يضيع ركلة جزاء (فيديو)

أضاع مهدي كياني، لاعب نادي تركتور سازي الإيراني، ركلة جزاء لصالح فريقه كانت كفيلة بوضعه في المقدمة، بالمواجهة التي تجمعه مع الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

الفريق السعودي دخل هذا اللقاء متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، أحرزها من الفوز على تركتور سازي في الجولة الأولى بنتيجة (1-0)، ثم استطاع أن يؤمّن صدارته بانتصاره على الجزيرة بنتيجة (2-1)، ثم تعادل مع الغرافة في لقاءي الذهاب والإياب بنفس النتيجة (1-1).