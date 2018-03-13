مباراة الجزيرة وتركتور.. 4 أمور يجب أن تعرفها عن مواجهة دوري أبطال آسيا

يحل فريق الجزيرة الإماراتي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه تركتور سازي تبريز الإيراني، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الغرافة القطري صاحب المركز الثاني بينما يقبع تركتور في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة في المجموعة التي يتصدرها الأهلي السعودي برصيد 7 نقاط.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مهمة الجزيرة في إيران أمام تركتور ، فإلى السطور التالية:

صراع التأهل

يبدو الجزيرة في مهمة صعبة لأن هذه المواجهة ستساعد الفريق على التأهل للدور الثاني بنسبة كبيرة.

ويعني فوز الجزيرة رفع رصيده إلى 7 نقاط قبل جولتي الحسم أمام الأهلي السعودي والغرافة القطري، وينعش الجزيرة آماله في التأهل حال حصده الفوز على الفريق الإيراني.

ولن تكون مهمة الجزيرة سهلة خاصة أن تركتور يدرك أن هذه الفرصة هي الأخيرة له للتأهل في دوري الأبطال خاصة أن الخسارة تعني ضياع فرص صعوده.

ويأمل الجزيرة أن يتجنب على الأقل الهزيمة كي لا يدخل الفريق الإيراني حسابات التأهل بجانب حفاظ الفريق الإماراتي على فرص تأهله.

التاريخ ينحاز لممثل إيران

ينحاز التاريخ للفريق الإيراني في مواجهة الجزيرة خاصة أن الفريقان تقابلا 5 مرات من قبل ومواجهة اليوم تحمل الرقم 6 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وفاز تركتور 3 مرات مقابل انتصار وحيد للفريق الإماراتي وتعادل بين الفريقين، وبدأت اللقاءات في دور المجموعات بنسخة 2013، وفاز تركتور بنتيجة 3-1 في إيران وفاز الجزيرة بثنائية دون رد في الإمارات.

وفي نسخة 2016، خسر الجزيرة برباعية في إيران ثم خسر بهدف في الإمارات بينما تعادلا في لقاء الجولة الثالثة للنسخة الحالية دون أهداف.

عودة بوصوفة وغياب مبخوت

يراهن الجزيرة على عودة نجمه المغربي مبارك بوصوفة الذي يصنع الفارق في وسط الملعب وغيابه كان مؤثرًا بشكل كبير على مباراة الجولة الثالثة.

ولا تكتمل فرحة جماهير الجزيرة بعودة بوصوفة لأن الفريق يفتقد جهود هدافه ونجمه الأبرز علي مبخوت بسبب تراكم البطاقات وهو ما يؤثر على القوى الهجومية ويزيد الضغوط على البرازيلي رومارينهو المهاجم الآخر كما يغيب الظهير الأيمن محمد العطاس ومحمد جمال لاعب الارتكاز لتراكم البطاقات أيضًا.

وأكد طارق مصطفى المدير الفني الأسبق لفريق الفجيرة الإماراتي لـ”إرم نيوز” أن غياب مبخوت أمر مؤثر للغاية وهو ما يتطلب تعديلاً في خطة المدير الفني الهولندي هينك تين كات باللعب بتماسك دفاعي والاعتماد على انطلاقات رومارينهو وأيضًا خلفان مبارك.

وأضاف: “عودة بوصوفة ستساعد تين كات على تنفيذ أفكاره الدفاعية والتحول بسرعة من الدفاع للهجوم، وهو الأمر الذي يراهن عليه الجزيرة لعبور عقبة تركتور “.

طوفان تركتور

يعتمد تركتور على الطوفان الهجومي الذي يعتمد عليه الفريق الإيراني من أجل حصد الفوز بجانب دعم ومساندة الجماهير.

ويسعى تركتور لحصد الفوز الأول بدوري الأبطال من أجل إنعاش فرص تأهله ، ويراهن مدربه التركي أرتوجرول سائلام سرعات هجومه خاصة أرسلان موطهاري ومحمد ناديري وإحسان بلهفان.