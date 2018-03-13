العين الإماراتي يتراجع عن ضم حسين الشحات بشكل نهائي

قالت قناة الشارقة الرياضية، إن نادي العين الإماراتي تراجع عن ضم حسين الشحات، لاعب نادي مصر المقاصة، بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي. ويلعب الشحات معارًا لنادي العين من مصر المقاصة منذ يناير الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وحاول العين ضم اللاعب من المقاصة، غير أن الأخير يغالي في مطالبة المالية، وقال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة إن “هناك عرضًا صينيًا ضخمًا لضم اللاعب”.

كان حسين الشحات، أعلن عن رغبته في البقاء مع نادي العين بعدما ارتاح لأجواء الزعيم، ويرغب ناديا الاهلي والزمالك المصريان في ضم اللاعب.

وانضم الشحات لقائمة منتخب مصر لمباراتين وديتين مع اليونان والبرتغال.

ولم يعلن العين أو المقاصة فشل المفاوضات بشكل رسمي.

إلى ذلك، امتدح الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أداء لاعبي فريقه المشرف في مواجهة استقلال طهران التي انتهت بالتعادل، مؤكداً أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام 90 ألف مشجع في مباراة قوية أمر جيد، وفي اعتقادي أن حظوظ جميع فرق المجموعة الرابعة لازالت حاضرة، حتى بعد خسارة الهلال أمام الريان في الجولة الحالية، إذ لم يتبق على نهاية مرحلة المجموعات سوى مباراتين والوقت قد حان لتحقيق الفوز كي نضمن تأهلنا إلى ثمن النهائي”.

وتعليقاً على سؤال حول رأيه في التقارير التي تشير إلى أن إجراءات الأمن والسلامة ليست بالصورة المطلوبة في ملعب آزادي، قال زوران بحسب الموقع الرسمي لنادي العين: “شخصيًا لم أفهم ما الهدف الذي تودون الوصول إليه من خلف السؤال، ولكنني سعدت كثيرًا بأجواء الملعب الذي شهد حضورًا جماهيريًا حاشدًا، وأي لاعب كرة قدم يستمتع بالأجواء التي عشناها في ملعب آزادي أمام 90 ألف متفرج، لأنه من الصعب أن يعيش مثل تلك الأجواء في كل مباراة لفريقه، وتحدثت مع لاعبي فريقي قبل المباراة بأن يدخلوا المواجهة لتقديم أداء ممتع بالنسبة لهم ولتلك الجماهير التي جاءت لمشاهدة المتعة والإثارة في كرة القدم”.

ورداً على سؤال حول القراءة الفنية الجيدة التي رجحت كفة فريقه ميدانيًا على صاحب الأرض والجمهور، قال: “الحقيقة تابعت بضع مباريات لفريق استقلال طهران، وجمعت معلومات كثيرة عن المنافس قبل اللقاء ومن الطبيعي أن يعمل المدرب على تحليل نقاط القوة والضعف بصورة دقيقة ومن ثم بناء الأسلوب الفني المناسب الذي يمكنه من تحقيق النتيجة الإيجابية والمواجهة لم تكن سهلة على الأرض، ولكن فريقي قدم أداءً جيدًا يستحق التهنئة والإشادة”.

وأكمل “يتوجب علينا حاليًا طي صفحة مواجهة الاستقلال والتركيز على مباراتنا المقبلة أمام الجزيرة في مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم”.

وعن رأيه في أداء حكم مباراة الإياب والتي شهدت احتجاجًا كبيرًا من دكة بدلاء العين على أداء التحكيم، قال: “لم أعلق على أداء التحكيم في الذهاب، وكذلك لا أفضل التعليق على مستوى التحكيم في مواجهة الإياب؛ وذلك لقناعتي التامة بأن الحكام مهمتهم خلال المباريات ليست سهلة على الإطلاق”.